Фильм телекомпании из Клина вошел в шорт-лист Международного Русского кинофестиваля

Этот кинофорум проводится в Москве уже в восьмой раз и объединяет кинематографистов не только из нашей страны, но также из ближнего и дальнего зарубежья. Основная идея фестиваля — поддержать кинематографистов, которые показывают и анализируют события, явления и традиции русского мира. В этом году в конкурсной программе фестиваля участвуют около 280 документальных, короткометражных, полнометражных и анимационных фильмов. На сайте МРКФ-2024 открыт конкурсный онлайн-показ фильмов, претендующих на победу в 6 номинациях.

Фильм «Танки. Техника победы» рассказывает о двух клинских предпринимателях, которые откликнулись на просьбу мобилизованного земляка. Они придумали и сварили защитные экраны для танка Т-72. Затем появилась возможность создать образец универсальной защиты для танка Т-80. Когда работа над конструкциями закончилась, ее вместе с ребятами повезли в Мариуполь и члены съемочной группы телеканала «Поиск». На материале из этой поездки появился фильм. Музыку к проекту написал клинский музыкант, директор ТВ и по совместительству видеооператор Алексей Орлов.

Также в шорт-лист фестиваля вошел документальный фильм Медиацентра «Клин православный» «Под покровом преподобного Сергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.