Документальный фильм «Город-герой Москва» выйдет в свет 23 февраля

В День защитника Отечества зрители увидят новый документальный цикл, открывающийся фильмом о столице России. Первая серия масштабного проекта «Города-герои» расскажет историю военной Москвы, говорится в официальном Telegram-канале «80 лет Великой Победе» .

Уникальные свидетельства героического прошлого предстанут в воспоминаниях участников Великой Отечественной войны. Известные деятели культуры, популярные артисты и медийные личности поведают семейные истории о своих родственниках-фронтовиках.

Создатели фильма покажут не только исторические материалы, но и современный облик городов, где до сих пор можно найти отголоски тех трагических событий.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.