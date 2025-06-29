Дочь убитого продюсера группы «Комбинация» судится за права на American Boy

Виктория, дочь убитого продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина, собирается отсудить права на American Boy, Russian Girl и еще 50 хитов, которые исполняла популярная в 90-х группа, сообщает Mash .

Шишинин был автором текстов песен «Комбинации». Именно благодаря его творчеству группа смогла «выстрелить» и стала известной. Его имя было указано на пластинках еще в 80-х, он был зарегистрирован в РАО (Российской Авторской Общество).

Однако Шишинина убили в 1993 году. Авторские права перешли дочери Виктории, которая в настоящее время владеет турагентством. С шоу-бизнесом она никак не связана, но решила отсудить права на популярные песни «Комбинации» у композитора Виталия Окорокова. Тот уверен, что права на хиты принадлежат ему.

Виктория подала иск к издательству «Джем». Девушка уверяет, что ни у нее, ни у отца договоров с лейблом не было. Накала добавил сериал про «Комбинацию», где Окороков значится как единственный автор музыки и даже части текстов.

Ранее певец и блогер Прохор Шаляпин заявил, что сейчас в стране есть запрос на легкую музыку. По его словам, людям нравятся треки «без пафоса».