Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя рассказала, как слава родителей мешает ей

22-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева призналась: сравнения с родителями мешают ей объективно оценивать свои достижения в модельном бизнесе, сообщает «Царьград» .

Дева Кассель рассказала, что испытывает дискомфорт из-за завышенных ожиданий публики. По ее словам, статус родителей создает дополнительное эмоциональное напряжение вокруг каждого проекта, а аудитория пристально следит за ее работой.

«Я не тень своей матери», — заявила Дева Кассель.

Модель подчеркнула, что хочет самостоятельного восприятия своих профессиональных достижений.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель познакомились на съемках фильма «Квартира», поженились в 1999 году и официально развелись в августе 2013 года. У актеров две дочери: Дева и 16-летняя Леони, которая также пробует себя в моделинге.

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