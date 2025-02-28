Дочь Хэкмена: причины смерти актера и его супруги остаются неизвестными

Дочь Хэкмена: никаких признаков того, что у отца были какие-то проблемы

Лесли Энн Хэкмен, дочь американского актера Джина Хэкмена, поделилась, что обстоятельства кончины ее отца и его супруги, Бетси Аракавы, до сих пор остаются неизвестными, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

По ее словам, родственники ждут разъяснений от правоохранителей касательно причин смерти пары и все еще пытаются смириться с утратой.

При этом Хэкмен акцентировала внимание на том, что не было никаких намеков на какие-либо проблемы у ее отца.

Она призналась, что они были близки. И, хоть они и не общались около нескольких месяцев, все было в порядке, ничего не предвещало беды, заключила дочь ушедшего из жизни актера.