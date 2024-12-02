Дочь актрисы Юлии Началовой поделилась фотками с празднования 18-летия

У дочери актрисы и певицы Юлии Началовой, Веры Алдониной, 1 декабря был день рождения — ей исполнилось 18 лет. Девушка выложила праздничные фотографии в социальные сети, сообщает « 7 дней ».

На снимках Алдонина в красивом черном платье. В руках она держит торт с фигурками в виде сердечек и свечки в форме цифры «18». На фоне — золотые шарики.

Подписчики активно поздравляли Алдонину с 18-летием в комментариях. Трогательные слова девушке написали ее бабушка и дедушка.

«Неужели уже 18», — удивились они.

Ранее Алдонина признавалась, что в возрасте 16 лет тайно уехала в Китай из России. По ее словам, там у нее была «не просто экскурсия».