Дмитровский округ в финале престижной Всероссийской премии «Служение»

Марина Чирун, руководитель творческих клубных формирований Дмитровского округа, успешно прошла во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Великое наследие — для будущих поколений». Организатором конкурса выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Марина Валентиновна — единственный представитель Дмитровского муниципального округа, вышедший в финал премии. Под её руководством реализованы десятки проектов по сохранению народных традиций, развитию творческих коллективов и патриотическому воспитанию молодежи. Среди них — фестивали народного творчества, краеведческие программы и межпоколенческие инициативы, объединяющие жителей округа.

Премия «Служение» учреждена по поручению Президента РФ Владимира Путина и вручается муниципальным служащим, чья работа вносит значимый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни людей.

«Марина Валентиновна — человек, который искренне предан своему делу. Благодаря её усилиям культурное наследие Дмитровского края не просто сохраняется, а становится живой частью современности. Уверен, её выход в финал премии — закономерное признание многолетнего труда», — подчеркнул Глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Финал премии пройдет в Москве, где экспертное жюри определит победителей среди лучших муниципальных практик страны.

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