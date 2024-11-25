Дмитровский драматический театр представил премьеру спектакля «Любовь и голуби»

В Дмитровском драматическом театре состоялась долгожданная премьера спектакля «Любовь и голуби». Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви воплотили на сцене талантливые артисты театра, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Любовь и голуби» — это произведение, которому не требуются ни сюжетные подсказки, ни комплименты. Пьеса давно обосновалась в статусе национального культурного достояния, разлетевшись на цитаты, которые воспринимаются как фольклор.

«В выходные творческий коллектив Дмитровского театра представил нам свой новый спектакль. Приглашаем дмитровчан и наших гостей в предпраздничные декабрьские и праздничные январские дни разнообразить свой досуг легкой, уже ставшей родной историей», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина. Следующие показы спектакля «Любовь и голуби» пройдут 15 декабря, 5 и 12 января.

В репертуаре Дмитровского драматического театра 43 спектакля, из них 21 — для детей. В нынешнем 34 театральном сезоне театр уже представил две премьеры — «Рикки-Тикки-Тави» и «Любовь и голуби». А в первом полугодии 2025 года готовятся к выходу сразу три новых спектакля: «Ромео и Джульетта», «Слуга двух господ» и «Волшебное кольцо».

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