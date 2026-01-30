Дмитровские танцоры завоевали Гран при в Великом Устюге

Коллектив хореографической студии «Мозаика» Центра культурного развития «Синьковский» (Дмитровский муниципальный округ) блестяще выступил на Российском фестивале конкурсе творчества и искусства «Кружева», который прошел в историческом городе Великий Устюг, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На престижном состязании юные танцоры представили профессиональному жюри насыщенную и разноплановую программу. Каждый номер отличался не только отточенной техникой, но и яркой артистической подачей, оригинальной хореографией и продуманным сценическим воплощением. Выступления произвели сильное впечатление на судейскую коллегию и зрителей, продемонстрировав высокий уровень подготовки коллектива.

По итогам конкурсных испытаний студия «Мозаика» добилась выдающихся результатов, завоевав четыре высокие награды: • Гран при в номинации «Эстрадный танец» (возрастная группа 6–9 лет) за постановку «Чей башмак?»; • Диплом лауреата I степени в номинации «Народно стилизованный танец» (возрастная группа 6–9 лет) за постановку «Горошек мой»; • Диплом лауреата I степени в номинации «Современный танец» (возрастная группа 10–12 лет) за постановку «Пернатый переполох»; • Диплом лауреата I степени в номинации «Народно стилизованный танец» (возрастная группа 10–12 лет) за постановку «Скоморошьи потешки».

Такие значительные достижения стали возможны благодаря: • таланту и трудолюбию каждого участника коллектива; • профессиональной работе руководителей — Людмилы Алексеевны Христининой и Дарьи Алексеевны Орловой; • системной подготовке и внимательной проработке каждого номера; • поддержке Центра культурного развития «Синьковский».

Успех студии «Мозаика» вызвал гордость у жителей Дмитровского округа.

«От души желаю им дальнейших успехов и ярких побед! Эти награды не только подтверждают высокий уровень хореографического мастерства студии „Мозаика“, но и демонстрируют культурный потенциал на всероссийской арене. Коллектив продолжает развиваться и готовиться к новым творческим свершениям, вдохновляя юных танцоров на покорение следующих вершин. Дмитровский округ гордится достижениями ребят!» — отметил Михаил Шувалов, глава Дмитровского муниципального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.