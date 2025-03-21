Дмитрий Пучков: современное кино испортила «повесточка»

«Кино все испортилось постольку, поскольку главный на планете кинопроизводитель — это Голливуд и США. Тамошнее партийное правительство — это именно правительство — ставит задачу внедрять в башку так называемую повесточку про гомосексуалистов*, трансгендеров*, я не знаю, еще всяких разных дегенератов, сильных женщин и еще чего-то там», — сказал Пучков.

По его мнению, разнообразие цвета кожи и разная ориентация не идет фильмам на пользу и не двигает сюжет.

«Если ты молодой, смотришь кино, то, наверное, видишь количество чернокожих гомосексуалов*. Это зачем? Вот у меня один вопрос — они несут какую-то пользу для развития сюжета? Нет. Почему? Потому что вы вот это навязываете. Правда ли, что это общественный запрос? Да нет, конечно. Вот пришел Трамп и сказал: „Вот я президент, и теперь будет только два пола“ — и все развалилось сразу, все рухнуло в мгновение ока», — отметил блогер.

Пучков также поднял вопрос образа «сильной женщины» в кинематографе.

«Ну вот про что сильная женщина? Бывают ли сильные женщины? Сколько угодно. А чем она должна по жизни заниматься? Избивать мужиков? Ну это какая-то странная роль для женщины. Мужики обычно друг друга метелят, где только могут, но на женщину? Зачем это? Хочешь показать это в карикатурной форме — большинство этого не понимают. Они отторжение испытывают просто на уровне подсознания. Есть ли там чернокожие? Они везде есть. И что? Должен ли негр исполнять роль финского маршала Маннергейма? Для меня — зачем это? Вот для чего? Какой смысл в этом? Никакого смысла нет. Мы просто глумимся над этим самым», — поделился «Гоблин».

Он также рассказал, когда кино пойдет «на поправку».

«Вот когда это все прекратится, приказной, так сказать, порядок — когда люди начнут снимать про то, что волнует лично их и волнует общество — тогда да, тогда на поправку пойдет. Когда это будет? Я не знаю. А фильмы плохие, да. Чем дальше, тем хуже», — заключил Пучков.

«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — это флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области. Он представляет собой серию паблик-токов со знаменитыми спикерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что встречи молодежи с лидерами общественных мнений нужны для того, чтобы представители младшего поколения учились самостоятельно думать и совершать хорошие поступки.

«В любой ситуации находится человек, который привлекает внимание как правило своими поступками, предложениями, когда-то — своей отвагой. Также есть понимание: не сотвори себе кумира. Мне кажется, вот по этой причине нам и нужно знакомство, общение с интересными людьми — не для того, чтобы принять все за чистую монету, а для того, чтобы думать своей головой: „А как бы я сделал?“. А также для того, чтобы учиться доброму и светлому», — сказал губернатор Подмосковья.

* ЛГБТ признано экстремистским сообществом и запрещено в РФ.