Дмитрий «Гоблин» Пучков об игре «Смута»: слабовато вышло

«Слабовато получилось. Это как… ну, опыт нужен. Нужен серьезный опыт. То есть, когда у тебя, так сказать, за поясом уже пять подобных игр, то результат несколько отличается от того, что ты делаешь в первый раз. Во-вторых, для меня лично странное решение, что взята книга XIX века и диалоги из книги XIX века перенесены в игру. Лично мне не очень интересно их читать и слушать. Вот просто неинтересно. Это важный момент. Никто никому не хамит, никто там никаких ярких фраз не говорит. Это, с моей точки зрения, неправильно. Ну, если не считать технической части», – сказал Пучков.

Известный блогер ответил на вопросы молодежи в рамках программы «Мы будущее. Сила смыслов». Это флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области. Он представляет собой серию паблик-токов со знаменитыми спикерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.