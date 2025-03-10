Для женщин в Ленинском округе прошел праздничный концерт

Центральной площадкой для празднования международного женского дня традиционно стала площадка у кинотеатра «Искра», где для прекрасной половины человечества был подготовлен концерт «Женщина и есть — мир!». Порядка 400 гостей и жителей округа посетили мероприятие, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с международным женским днем. Этот замечательный весенний праздник является символом красоты, добра и нежности. Особенно хочется отметить наших прекрасных женщин, которые успешно совмещают работу, семью и личные увлечения. Ваше стремление к достижению целей, мудрость в решении сложных задач и способность объединять вокруг себя людей делают наш мир лучше и ярче. Праздничные мероприятия, прошедшие в округе, стали прекрасным подарком для всех женщин», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина.

В пресс-службе сообщили, что для всей прекрасной половины человечества Ленинского округа выступили творческие коллективы, которые подготовили яркую и разнообразную программу. С музыкальными поздравлениями выступили вокалисты Борис Гуреев, Александр Родителев, Анна Силади, Татьяна Брылова, Валентина Тарантова и Михаил Бондарев. Кроме того, праздничное настроение создавали вокальный ансамбль «Старкидс», кавер-группа FMBAND и другие артисты. Они подарили всем присутствующим свои лучшие номера.

Свыше 50 мероприятий к 8 марта провели учреждения культуры Ленинского округа. Концерты, выступления творческих коллективов, конкурсные и игровые программы для всей семьи, мастер-классы и многое другое провели в рамках празднования Международного дня.

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