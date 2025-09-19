Для учащихся 8 школ искусств Балашихи провели концерт «Шедевры русской классики»

Симфонический оркестр «Инструментальная капелла» под руководством дирижера Федора Безносикова выступил на сцене Дворца культуры «Балашиха». Среди зрителей были ученики 8 детских школ искусств городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодняшнее мероприятие собрало большое количество талантливых воспитанников всех восьми детских школ искусств нашего городского округа. Вместе с ребятами на концерт пришли и их родители», — поделилась директор детской школы искусств № 1 Оксана Каменская.

Для зрителей исполнили известные произведения русской классической музыки.

Также в концертной программе принял участие лауреат XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского, пианист Станислав Корчагин. Ведущей мероприятия стала музыковед Ада Айнбиндер. Она рассказала гостям о глубинных смыслах великих композиций.

«Шедевры русской классики» — проект Московской областной филармонии. В рамках концертного цикла симфонический оркестр «Инструментальная капелла» гастролирует по городам Московской области, исполняя всеми известные произведения русской классики.

