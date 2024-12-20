Для школы искусств в Коломне закупили новые музыкальные инструменты

Материально-техническая база Радужненской школы искусств городского округа Коломна пополнилась новым комплектом музыкальных инструментов. Для обучающихся здесь юных музыкантов закуплены скрипки в полнокомплектном варианте — со смычками, мостиками и футлярами. Инструменты приобретены разных габаритов, чтобы ими могли пользоваться воспитанники всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Радужненской детской школе искусств по дополнительной предпрофессиональной программе «Струнные инструменты» обучаются ребята под руководством преподавателя высшей категории с многолетним стажем Татьяны Ивановой.

Ученики уже оценили новые музыкальные инструменты.

«Мы надеемся, что такое значительное пополнение материальной базы школы станет стимулом для успешного обучения и залогом новых творческих побед наших юных талантов», — отметили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.