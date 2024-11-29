Для школьников Воскресенска регулярно проходят познавательные программы

Так, в школе № 17 специалисты ДК «Цементник» провели тематический урок «Вечно живое наследство», который был посвящен Дню словарей. Русский язык постоянно пополняется новыми словами, не переставая изменяться. Школьники узнали, когда и где появились первые словари, какими они бывают, и в каких случаях мы обращаемся к ним. Итоги мероприятия были подведены на викторине, где ребята проверили знания.

Сотрудники ЦКиД «Москворецкий» подготовили для первоклассников МОУ «Москворецкая гимназия» командную игру «Культурное наследие России». В процессе игры ребята знакомились с традициями, праздниками, промыслами не только русского народа, но и других братских народов России

Соревновательная составляющая сплотила ребят в командах. Вместе они быстрее искали ответы на вопросы и выполняли поставленные задачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.