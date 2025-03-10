Для российских школьников в кинотеатрах устроят бесплатные показы фильмов о ВОВ

Российские школьники смогут бесплатно посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне в кинотеатрах в рамках акции «Кино Победы». Она пройдет с 10 марта по 30 апреля, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе» .

Проект разработали Минкультуры РФ и Минпросвещения России. Школьникам бесплатно покажут в кинотеатрах 15 фильмов о ВОВ.

В том числе учащиеся смогут увидеть такие легендарные советские киноленты, как «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Офицеры», «Белорусский вокзал». Также школьникам покажут современные картины: «Битва за Севастополь», «8 Панфиловцев».

В программе, помимо художественных, есть и документальные фильмы. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что школьным классам необходимо будет выбрать киноленту и время сеанса по договоренности с кинотеатром. Показы будут осуществляться в учебное время.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.