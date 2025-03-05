Для долголетов Химок прошел бесплатный кинопоказ документального фильма

В Химках в клубе «Активное долголетие» для жителей провели бесплатный кинопоказ. Мероприятие приурочили к памятной дате — Дню открытия памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в Москве в 1818 году. В мероприятии приняли участие члены клуба, школьники и муниципальный депутат Валентин Герасимов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подвиг Минина и Пожарского, великие сражения Великой Отечественной войны, современные события — все это звенья одной цепи, напоминающие нам, что защита Родины всегда была и остается священным долгом каждого гражданина», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Документальный фильм, который показали гостям клуба «Активное долголетие», рассказывает о подвиге Минина и Пожарского, а также о его значении для истории России.

«Сегодня, когда российские военнослужащие выполняют задачи в зоне специальной военной операции, очень важно помнить примеры героизма прошлого и воспитывать в подрастающем поколении уважение к истории, готовность защищать свою страну и верность родным традициям», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Кинопоказ, посвященный Дню открытия памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.