ДК «Победа» в Раменском округе приготовил для жителей летнюю программу

Подробности рассказала директор ДК Ирина Барыбина.

«Наверное, самый интересный проект, который мы организуем летом, — наши творческие лаборатории. Они начали работать 10 июня. Мы не называем это лагерем, это такой летний клуб. К нам приходят дети, которые с 9:00 до 13:00 играют, смотрят фильмы и мультфильмы, рисуют, поют, танцуют и делают зарядку на свежем воздухе. Вожатые у нас молодые ребята, потому что мы прекрасно понимаем, что к молодежи тянутся дети», — сказала она.

Занятия проходят по будням, смена длится три недели. Клуб для детей работает все лето.

Кроме того, есть и спортивные мероприятия. По утрам у здания ДК взрослые занимаются фитнесом на батутах, а теплыми летними вечерами для детей 6 лет и старше работает проект «Супер-четверги» с анимационной программой на свежем воздухе.

Также ДК не первый год реализует проект «Вечера на Солнечной», который объединяют жителей всех возрастов.

ДК учитывает ритм жизни населения. Понимая, что лето — дачная пора, акцент делают на будни, стараясь в эти дни организовать досуг. Тем не менее, про праздники никто не забывает.

Так, на 29 июня ДК подготовил развлекательную программу в День молодежи. Будут дискотека и фотозона. Начало в 19:00 на площади Дворца культуры. Праздник смогут бесплатно посетить юноши и девушки 12 лет и старше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.