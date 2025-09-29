Директора культуры Подмосковья поделились опытом работы с коллегами из Донецка

28 сентября представители Московской области приняли участие в семинаре «Роль клубных учреждений в реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который проходил в мастерской управления «Сенеж», г. о. Солнечногорск. Семинар организован продюсерским центром «Интеграция» совместно с Донецкой региональной общественной организацией по развитию социально-культурных проектов «Русский центр». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Семинар проводился с целью повышения профессиональной компетентности руководителей клубных формирований через освоение современных управленческих, цифровых и творческих инструментов для создания конкурентоспособных, востребованных проектов в сфере культуры.

В составе делегации от Московской области в мероприятии приняли участие: директор МУК «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» городского округа Подольск Евгений Петраков, заслуженный работник культуры Московской области, директор МБУК «Центральный Дворец культуры «Созвездие» Дмитровского муниципального округа Наталья Мутовкина и заведующий отделом по организации мероприятий МБУК «Центральный Дворец культуры «Созвездие» Андрей Махов. Директора домов культуры — участники регионального трансформационного проекта «Умный ДК» выступили перед коллегами из Донецкой Народной Республики. Они вместе обсудили лучшие практики деятельности, включая платную и хозяйственную деятельность ДК, организацию, проведение фестивалей и мероприятий, а также необходимость цифровой трансформации и применение фирменного стиля в современной реальности. Диалог получился продуктивным, коллеги обменялись контактами. В завершении семинара Наталья Мутовкина пригласила творческие коллективы Донецкой Народной Республики на областной фестиваль народного танца «Князевские встречи», который пройдет в Дмитрове 25 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.