Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал недавние высказывания гендиректора Большого театра Валерия Гергиева о ценообразовании на билеты, где он условно разделил их на эконом- и бизнес-класс, сообщает «Абзац» .

Крок напомнил, что традиционно в театре места ближе к сцене стоят дороже, что отражает существующее ценовое деление: ближний партер, дальний и амфитеатр. Он отметил, что в его театре минимальная цена билета составляет 12 тысяч рублей, но таких мест всего 40, а стоимость уменьшается с удалением от сцены.

Крок подчеркнул важность сохранения классового разделения в театре, объяснив, что театральная элита — это не только богатые люди, но и те, кто смог купить билет. Он привел в пример доступные билеты за 400 рублей на балконе своего театра.

«В этом и есть элитарность театра. Не в том, что элита — те, кто с толстыми кошельками, а в том, что в театре ограниченное количество мест в зале и те, кто попал в театр, — „элита“», — заявил директор.

По его словам, театры ограничены в количестве мест, и именно это создает дефицит, особенно для качественных спектаклей, которые идут всего несколько раз в месяц.