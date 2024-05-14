Директор Театра на Таганке побывала в Дубне, где планируется постановка

История дружбы Дубны и Таганки началась еще 60 лет назад. Впервые актеры легендарного курса Любимова приехали в Дубну, будучи студентами. В те годы планировалось создать этот театр именно в Дубне. И хотя открыли его все-таки в Москве, дружба между физиками и лириками продолжалась долгие годы. Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ шефствовала над Таганкой, академики Георгий Флеров и Бруно Понтекорво входили в состав общественного художественного совета театра.

«Связь между наукой и людьми театра — она бесценна, потому что даёт широкие возможности и тем, и другим. Если у нас получится наладить эту дружбу, которая была когда-то между актёрами Театра на Таганке и учеными Дубны, то у этого есть очень хорошая и нужная перспектива», — отметила директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова.

Новым звеном в цепочке, связывающей Дубну и Таганку, может стать масштабное культурное событие — постановка спектакля «Беги, Алиса, беги» на водной сцене наукограда.

«Меня очень вдохновила эта идея, потому что, чем сложнее, тем интереснее. Устроить такое, в хорошем смысле слова, безумие на понтонной сцене, с катерами и не только — это очень интересно», — добавила Ирина Апексимова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.