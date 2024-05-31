Директор «Русской Медиагруппы» Андрейчук рассказал об инвестициях в культурные мероприятия

сегодня в 14:44

GR-директор «Русской Медиагруппы» Юрий Андрейчук выступил на пресс-конференции проекта «Слово о русском сердце». Мероприятие приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Медиахолдинг считается одним из лидеров в сфере организации офлайн-мероприятий. Компания инвестирует средства в масштабные культурные события, в числе которых «Звезды Русского Радио» и «Крымская волна».

По словам Андрейчука, также на счету «Русской Медиагруппы» также имеется международная профессиональная музыкальная премия BraVo. Помимо этого, холдинг станет инвестором фестиваля «КиноБраво», который пройдет с 28 сентября по 4 октября в Сочи.

Представитель «Русской Медиагруппы» отметил важность посещения этих концертов иностранными туристами. По его словам, в таком случае у путешественников есть возможность познакомиться с русской культурой.

«Туристы открывают для себя новые локации, благодаря лидерам мнений из артистической среды возрастает популярность направлений», — подчеркнул Андрейчук.

Культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце» пройдет в Пекине с 12 по 15 июня в рамках перекрестного года культуры РФ и КНР. Его участниками станут порядка 600 жителей разных российских регионов.