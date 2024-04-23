Директор подмосковного театра кукол награжден Знаком Сергия Радонежского

Знаком Преподобного Сергия Радонежского награждаются лица за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность на благо Московской области.

Московский областной государственный театр кукол был создан в 1933 году при Московском областном Доме художественного воспитания детей. Свой первый сезон театр открыл постановкой спектакля «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя. В настоящее время в репертуаре театра 30 спектаклей по русской классике и современной драматургии для детей, в том числе 11 спектаклей для подростков и взрослых. С 1983 года Московский областной театр кукол является организатором Международного фестиваля «Театр кукол — без границ», который объединил коллективы театров кукол России и зарубежных стран. С 2014 года в рамках фестиваля проходит Творческая лаборатория «Маленькая драма», основная задача которой создание новых пьес для театра кукол. Московский областной театр кукол активно участвовал в фестивалях и конкурсах различного уровня.

С 31 марта 2024 года Московский областной государственный театр кукол передан в ведение департамента культуры города Москвы. Теперь он носит название государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Московский открытый театр кукол».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.