Директор «Музея СССР» Попов рассказал о тяге людей к советскому

Глава «Музея СССР на Охотном Ряду» Александр Попов заявил, что тяга к советскому свойственна не только старшему поколению: сегодня это настоящий культурный нерв, сообщает Life.ru .

«Тревога — это температура ностальгии. Когда человек боится, он ищет альтернативу. А, кроме советского опыта, у него альтернативы нет», — сказал Попов.

По его словам, в те времена отношения между людьми были добрее и искреннее: на фоне культа материального прошлое кажется более ярким.

Посетителей музея интересуют не только раритеты 20-30-х годов, но и простые мелочи советского быта: бидончики для молока, бутылочки и игрушки. Это в первую очередь часть повседневной истории.

Особенно тяга к прошлому, по мнению директора музея, усиливается в зимние месяцы, перед Новым годом: именно этот праздник советские люди ощущали как центральный.

