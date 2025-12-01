Директор Киркорова прокомментировал драку с блогером на открытии ГУМ-катка

сегодня в 18:44

Максим Ситник заявил, что чувствует себя хорошо после драки с блогером

Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник сообщил, что с артистом все в порядке после драки с блогером Суадом Муратовичем на открытии катка в ГУМе, сообщает Газета.ru .

«Все нормально на самом деле. Не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за слова», — пояснил Ситник.

По данным Telegram-канала Mash, драка между Ситником и Муратовичем едва не сорвала торжественное открытие катка.

Причиной конфликта стало оскорбление, после которого Ситник набросился на блогера.