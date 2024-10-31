Дина Саева стала участницей музыкального лейбла

Известная блогер и модель Дина Саева поделилась, что подписала свой первый контракт с музыкальным лейблом, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу звезды.

На сцене PR Бранч 2024, организованном лейблом Rocket Record, девушка сообщила о своем сотрудничестве с этим музыкальным лейблом. Это стало важным этапом в карьере Саевой. Она заявила, что очень рада быть частью Rocket Records и рассказала, что они готовят «классный материал», а также выразила надежду, что в скором времени сможет порадовать новой музыкой свою аудиторию.

25-летняя артистка также отметила, что готова к новым идеям и предложениям о совместной работе.

«Решила не упустить возможность и сказать всем присутствующим: если кто-то хотел бы со мной поработать в начале моей музыкальной карьеры, то пишите, я всегда открыта. Всех люблю!» — добавила она.

Когда выйдут новые композиции Дины Саевой — пока не известно. В 2020 году девушка представила свою первую песню под названием «Я ищу тебя».

Дина Саева является одним из самых известных создателей контента в российском TikTok. В октябре 2020 года она заняла второе место в первом в истории рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes.