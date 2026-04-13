Диброва отрицает отношения с Товстиком на протяжении 8 лет
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, опровергла распространившиеся в Сети слухи о том, что крутила роман с бизнесменом Романом Товстиком на протяжении последних восьми лет. По словам девушки, если бы это действительно было так, за такой период времени не получилось бы не иметь свидетелей, пишет StarHit.
Диброва опровергла слухи о длительных отношениях с Товстиком. По ее словам, она ушла к нему лишь в июле 2025 года, а разговоры о восьмилетнем романе не имеют под собой никаких оснований.
Экс-жена телеведущего отметила, что за все это время не существует ни одной совместной фотографии и ни одного свидетеля их якобы многолетней связи. Она добавила, что подобные утверждения заставляют ее чувствовать себя настоящим секретным агентом, которому удавалось оставаться в тени на протяжении стольких лет.
Ранее Диброва объяснила, почему ее сын так внешне похож с дочерью нового избранника. По ее словам, ее сын Александр и дочь бизнесмена Анна родились в один день и год, а также в одном и том же роддоме. С этого началась дружба их семей.
