Диброва отрицает отношения с Товстиком на протяжении 8 лет

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, опровергла распространившиеся в Сети слухи о том, что крутила роман с бизнесменом Романом Товстиком на протяжении последних восьми лет. По словам девушки, если бы это действительно было так, за такой период времени не получилось бы не иметь свидетелей, пишет StarHit .

Диброва опровергла слухи о длительных отношениях с Товстиком. По ее словам, она ушла к нему лишь в июле 2025 года, а разговоры о восьмилетнем романе не имеют под собой никаких оснований.

Экс-жена телеведущего отметила, что за все это время не существует ни одной совместной фотографии и ни одного свидетеля их якобы многолетней связи. Она добавила, что подобные утверждения заставляют ее чувствовать себя настоящим секретным агентом, которому удавалось оставаться в тени на протяжении стольких лет.

Ранее Диброва объяснила, почему ее сын так внешне похож с дочерью нового избранника. По ее словам, ее сын Александр и дочь бизнесмена Анна родились в один день и год, а также в одном и том же роддоме. С этого началась дружба их семей.

