Девятый документальный фильм из цикла «Города-герои» посвящен Севастополю

Следующий документальный фильм из цикла «Города-герои» посвятили Севастополю. В киноленте зрителям покажут военную хронику и кадры современного города, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

Гид Наталья Гаврилова поможет погрузиться в те страшные события, следы которых сохранились на улицах современного города. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Маркианов вспомнит штурм Сапун-горы и расскажет об освобождении Севастополя.

Кроме того, Певец Стас Пьеха расскажет про своего прадеда Александра Броневицкого, который участвовал в Крымской наступательной операции и занимался вопросами обеспечения войск вооружением и новой техникой.

Фильм «Город-герой Севастополь» можно посмотреть прямо сейчас на наших официальных страницах «ВКонтакте» и RUTUBE, а также на сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.