Детскую театральную студию из Ногинска наградили на фестивале в Санкт-Петербурге

Детская театральная студия «ГалаДрамцы» при Московском областном театре драмы и комедии Богородского округа приняла участие в IX международном фестивале любительских театров «Театр. Осень. Пушкин», который прошел с 12 по 19 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ребята приехали на фестиваль со спектаклем «Постойко» по мотивам рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка, объединяющий элементы драмы, пластики и современной хореографии. Режиссеры Данил Музипов и Екатерина Потапова. Постановка вошла в число 15 лучших, выбранных из 133 заявок на заочном этапе, и завоевала третье место в номинации «Лучший спектакль».

Участие в фестивале стало хорошим опытом для юных артистов. Помимо выступления со спектаклем «Постойко», ребята участвовали в мастер-классах, форумах и тренингах, познакомились с творчеством других театральных коллективов.

1 ноября студия «ГалаДрамцы» покажет спектакль широкому зрителю на сцене Московского областного театра драмы и комедии.

Начало в 19:30.

Приобрести билеты можно на сайте Мособлдрамы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.