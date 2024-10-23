Детский танцевальный коллектив из Подмосковья завоевал гран-при на фестивале

Детский образцовый хореографический коллектив «Боярушка» из округа Истра завоевал гран-при в номинации «Ансамбли» на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе народного танца «Танцуй, Поволжье — 2024!». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль танца стартовал 18 октября в Пензе и проходил в течение трех дней на трех концертных площадках города. В этом году смотр объединил 23 хореографических коллектива из Башкортостана, Мордовии, Пермского края, Московской, Челябинской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Пензенской областей, а также Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Твери, Липецка, Тюмени, Ярославля.

Детский хореографический коллектив «Боярушка» работает в доме культуры «Кострово», г. о. Истра, с 1998 года. Он создан на базе студии при Народном ансамбле танца «Боярышня».

В 2003 году коллективу было присвоено звание «Образцовый».

Художественные руководители коллектива — заслуженные работники культуры Московской области Алла и Евгений Рыцаревы. Педагог-хореограф — Анна Леутина.

Основной репертуар ансамбля составляют танцы народов мира. За время существования коллектива было поставлено более 70 танцев. Ряд танцевальных композиций получил дипломы за лучшую постановку на областных фестивалях-конкурсах. Коллектив «Боярушка» является лауреатом и обладателем Гран-при конкурсов различного уровня. Ребята с успехом выступают не только на площадках Подмосковья, но и гастролируют по России и за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.