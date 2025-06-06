Детский фестиваль «Лето. Дети. Парк» пройдет в Котельниках

9 июня в Кузьминском лесопарке Котельников в рамках проекта «Лето в Подмосковье» состоится мероприятие ко дню открытия детских оздоровительных лагерей «Лето. Дети. Парк». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день подготовлена увлекательная детская программа, которая порадует каждого. С самого утра на площадке перед сценой в лесопарке начнется анимационная программа с участием любимых мультперсонажей. В 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля. В это же время начнется творческий мастер-класс «Солнечное лето», на котором дети смогут сделать своими руками летние поделки.

Также гостей фестиваля порадует шоу мыльных пузырей «Веселые пузырьки», спортивные эстафеты «Спортивное лето», анимационная программа «Русские забавы». Любители тихого и спокойного времяпрепровождения смогут все вместе почитать интересные рассказы и поделиться впечатлениями от прочитанного на свежем воздухе. Самой интересной активностью на фестивале станет открытая тренировка по современному мечевому бою.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.