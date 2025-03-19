Детские книги издательств Москвы будут выпущены в 10 дружественных странах

В 2024 году столичные издатели заключили свыше 50 международных контрактов на продажу детских книг современных российских авторов. Представители отрасли нашли новых партнеров за границей благодаря участию в городских проектах и бизнес-миссиях, сообщает пресс-служба московского департамента культуры.

«В ближайшие два года книги московских издателей выйдут в Индии, Бразилии, Индонезии, Египте и еще шести дружественных странах. Общий тираж составит почти 300 тыс. экземпляров», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что за рубежом выйдут сказки, детские детективы, сборники стихов и рассказов, комиксы, а еще познавательная литература для подростков.

Графические романы будут выпущены в Чили, Аргентине и Мексике. Жители Латинской Америки еще смогут узнать о приключениях 14-летней героини повести «Арабелла» и познакомиться с историями о необычных животных. Там планируется напечатать порядка 20 тыс. экземпляров.

Около 40 различных изданий тиражом 185 тыс. штук планируется напечатать в Китае. В КНР выйдут обучающая серия «Навыки будущего» и цикл «Сказки по мотивам великих художников».

Российские детские детективы и фантастические сюжеты заинтересовали партнеров из Египта (выпустят 19 тыс. экземпляров), фэнтези — коллег из Индии (5 тыс. книг) и Сербии, где еще выпустят серию для читателей младшего возраста (суммарный тираж — 19 тыс. экземпляров).

Столица предоставляет городским издателям инструменты для продвижения продукции. Их приглашают участвовать в международных выставках в РФ и дружественных государствах. В 2024 году такой возможностью воспользовались свыше 50 издательств и около 40 иллюстраторов.