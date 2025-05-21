Детская железная дорога в Кратово Раменского округа открывает сезон

Юные железнодорожники будут обслуживать пассажирские поезда, отправляющиеся со станции Пионерская.

В 11:00 состоится торжественное открытие, после которого будут организованы две пары поездов для пассажиров с отправлением в 13:00 и 14:00 со станции Пионерская.

Стоимость проезда, расписание движения поездов и режим работы МДЖД в новом сезоне остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Детская железная дорога будет работать с четверга по воскресенье в период с 25 мая по 30 августа для проведения практических занятий с обучающимися по освоению профессий железнодорожного транспорта.

Освоение дополнительных программ осуществляется учащимися 5-11 классов общеобразовательных организаций. Обучение по дополнительным программам осуществляется бесплатно. Для всестороннего развития юных железнодорожников на детской железной дороге организован кружок железнодорожного макетирования и моделирования.

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