Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о присвоении Фрязинской детской школе искусств имени выдающегося композитора Максима Исааковича Дунаевского. Это решение не только подчеркивает вклад учреждения в культурное развитие региона, но и создает мощный творческий ориентир для новых поколений музыкантов и художников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Максим Дунаевский — легенда советской и российской музыки. Его произведения стали неотъемлемой частью отечественной культуры: кто не напевал «Пора-пора-порадуемся…» из «Трех мушкетеров» или лирические мелодии из «Мэри Поппинс, до свидания!». Его музыка — это целая эпоха, наполненная яркими образами, эмоциями и неповторимым стилем.

Композитор, пианист, народный артист России, Дунаевский создал не только хиты кинематографа, но и серьезные симфонические произведения, музыку для театра и эстрады. Теперь его имя будет вдохновлять юных фрязинцев, осваивающих искусство в стенах школы.

Фрязинская ДШИ давно зарекомендовала себя как одна из ведущих в Подмосковье. Здесь учатся и побеждают на конкурсах юные музыканты, художники, танцоры. Присвоение имени такого масштабного деятеля культуры — признание заслуг педагогов и учащихся, а также новый импульс для творческого роста.

«Это событие — не просто смена вывески. Это символ преемственности традиций, уважения к великому искусству и вера в наших детей. Уверен, что имя Дунаевского станет для них путеводной звездой», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

С видео-обращением выступил сам Максим Исаакович. Композитор поблагодарил за оказанную честь и подчеркнул, как важно сохранять и развивать музыкальное образование в России.

«Детские школы искусств — это фундамент нашей культуры. Здесь рождаются будущие звезды, здесь сохраняется любовь к настоящему искусству. Я тронут, что моё имя теперь связано с этим замечательным учреждением», — сказал Дунаевский.

Помимо почетного имени, учреждение планирует расширить образовательные программы, организовать тематические концерты и конкурсы, посвященные творчеству Дунаевского. Возможно, в будущем здесь появится и особая стипендия для одаренных учеников.

Теперь Фрязинская ДШИ будет не просто учить музыке и живописи — она будет воспитывать наследников великой культурной традиции.

«Искусство объединяет поколения» — эта фраза как никогда актуальна для Фрязино, где история продолжается в нотах, красках и вдохновенных детских глазах.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.