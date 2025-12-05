Детская хоровая школа «Дубна» из Подмосковья выиграла гран-при Всероссийского хорового фестиваля

Детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» из городского округа Дубна получила гран-при XI Всероссийского хорового фестиваля, который завершился 4 декабря в Музее Победы в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

XI Всероссийский хоровой фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, прошел в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В течение года в 80 регионах России, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, проходили отборочные этапы, в которых участвовали более 30 000 человек из почти 1200 академических хоров.

В финал вышли 21 детский и 33 взрослых коллектива из 31 региона страны. Гран-при в номинации «Детские учебные хоры» присудили хору мальчиков и юношей из «Детской хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Коллектив возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Миронова.

В финале хор исполнил произведения Георгия Свиридова «Зимнее утро» и «О Родина, счастливый и неисходный час». В завершение фестиваля все лауреаты исполнили песню Александры Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам» под управлением Ольги Мироновой.

