Дети в Королеве отметили День рождение Чебурашки

20 августа всенародный любимец, друг крокодила Гены и всех ребят отмечает в 58 раз отмечает День рождения. В Королеве воспитанники летней досуговой площадки «Отдыхаем на отлично!» дополнительного образования «Центр Гармония» не смогли пройти мимо такого события и отметили День рождения мультяшного персонажа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его в 1966 году придумал писатель Эдуард Успенский, как одного из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья».

Чебурашка уже не раз был увековечен. Памятники ушастому герою установлены в Раменском, Егорьевске, Хабаровске, Чебоксарах, Ялте, Холоне, Нижнем Новгороде, Мурманске. «Он был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет», — поется в песне о Чебурашке, слова к которой написал Эдуард Успенский.

Однако, как показала история, все это совсем не о нашем Чебурашке. Вот уже на протяжении 58 лет он остается одним из самых любимых персонажей детей и взрослых, и даже не думает сдавать своих позиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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