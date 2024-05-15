Дети участников СВО посетили экспозицию «Ново-Простоквашино» на форуме-выставке «Россия»

40 семей участников СВО, стали участниками экскурсии Международной выставки-форума «Россия» по экспозиции, которая представляет собой прототип современной деревни.

По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, это уже пятое по счету мероприятие с начала текущего года, которое при содействии «Женского движения» посещают семьи участников специальной военной операции.

«Это мероприятие прошло с любовью и заботой о семьях наших героев, которые исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Подобные события уже стали одной из наших регулярных задач. Таким образом, мы хотели подчеркнуть не только важность поддержки наших военнослужащих и их родных, но и создать для детей радостные и яркие воспоминания. Особые слова благодарности нашим партнерам и соратникам, благодаря которым удается проводить такие мероприятия», — сказала Ксения Мишонова.

Экскурсия была инициирована благотворительным фондом «Страна для детей», созданным в рамках одноименной стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Мы защищаем и спасаем, лечим, реабилитируем и помогаем, поддерживаем каждую минуту. Экскурсия для детей участников СВО и детей, находящихся в пунктах временного размещения — это хороший способ отвлечь ребят, разнообразить их досуг, познакомить с историей России и подарить частичку детства. Это очень важное направление работы, потому что дети — это будущее России», — сказал директор благотворительного фонда «Страна для детей» Алексей Петров.

Ранее семьи мобилизованных посещали новогодние мероприятия в Историческом музее Москвы, концерт, посвященный памяти Василия Ланового, приуроченного ко Дню Защитника Отечества, представление в цирке братьев Запашных, а также посещение «Урока космоса» на ВДНХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.