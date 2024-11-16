Дети из Видного стали лауреатами областного фестиваля

В Московской области прошел конкурс академического и народно-певческого искусства «Песня — душа моя», где восемь конкурсантов из Видного стали лауреатам, сообщает пресс-служба округа.

В номинации «Вокальное искусство. Сольное пение» в различных возрастных группах двое воспитанников стали лауреатами 3 степени. Ансамбль «Калейдоскоп» в номинации «Вокально-хоровые ансамбли» возрастной группы 9-10 лет стали лауреатами 2 степени, а лауреатами 3 степени в возрастной группе 11-12 лет стал ансамбль «VITA».

Остальные участники были награждены дипломами, а также был специальный диплом «За исполнение русской народной песни».

Ранее сообщалось, что фольклорные ансамбли «Зернышко» и «Смородина» из детской школы искусств города Видное стали лауреатами 2 степени в областном открытом фестивале — конкурсе академического и народно-певческого искусства «Песня — душа моя», который проходил 27 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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