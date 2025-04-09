Дети из семей участников СВО посетили шоу мыльных пузырей в Солнечногорске

В Солнечногорске провели праздник для детей из семей участников спецоперации. Профессиональный дуэт «Плинкс» выступил с «космическим» шоу мыльных пузырей. Мероприятие в ГЦНТиД «Лепсе» посетили порядка 150 ребят и родителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Маленьких гостей развлекала ростовая кукла Чебурашки, а потом они погрузились в «мир чудес»: оказались внутри огромного пузыря и поучаствовали в яркой программе с фокусами и спецэффектами.

Событие состоялось по инициативе местного Комитета семей воинов Отечества.

«Любая помощь семьям бойцов СВО, особенно в эмоциональном плане, всегда невероятно важна. Мы понимаем, как важно создавать моменты радости и веселья для детей», — рассказала руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Светлана Лукина.

Артисты Максим и Виктория Черкасовы из города Жуковский выступили на благотворительной основе. В проведении мероприятия помогали волонтёры и молодогвардейцы.

Члены Комитета семей воинов Отечества будут и дальше оказывать поддержку детям и родственникам военнослужащих. В ближайшее время они запланировали совместную поездку на сыроварню Джея Клоуза в Солнечногорске.

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