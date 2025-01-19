Десантники ВС РФ участвовали в Крещенской службе в Херсонской области

В Херсонской области состоялась Крещенская служба, в которой поучаствовали российские десантники из группировки войск «Днепр». Военнослужащие окунулись в купель в праздничную ночь, сообщает Минобороны РФ .

«Очень радостно, что эту традицию можно провести здесь вместе с бойцами, чтобы они хоть немного отвлеклись, скажем так, от своих ратных дел. Вспомнили все свои моменты счастья, которые знакомы с детства», — рассказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Станислав.

Десантники получили возможность совершить омовение в освященной купели после того, как армейские капелланы провели праздничное богослужение и чин освящения воды у местной часовни.

Военнослужащие ВДВ окунулись в купель под благословение священнослужителей, которые поприветствовали собравшихся с великим христианским торжеством — Богоявлением.