«Держись, подружка»: актриса Ирина Темичева простилась с Романом Поповым

Актриса Ирина Темичева о Романе Попове: нет ни одного темного воспоминания

Российский актер Роман Попов ушел из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. В субботу родные, друзья и коллеги простились с артистом. Актриса Ирина Темичева поделилась своими воспоминаниями об общении с другом, сообщает «Вечерняя Москва» .

Артистка подчеркнула, что они с Поповым земляки — оба родились в Йошкар-Оле. Темичева вспоминает, что даже в трудные времена актер сохранял веру в лучшее и старался говорить обо всем позитивно.

Она также упомянула, что у Попова была мечта сделать одно «очень хорошее дело», но он не успел завершить его.

«Все годы, сколько мы с Ромой дружим, у меня нет ни одного темного воспоминания, они все максимально светлые и радужные. На каждой нашей встрече и созвоне он всегда говорил: „Держись, подружка“. Его классическая фраза», — поделилась Темичева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.