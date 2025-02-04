Депутат заявил, что певица Дольникова перечеркнула себе будущее в России

По словам парламентария, известность в РФ ей принесли такие мюзиклы, как «Метро», «Нотр-Дам» и «Граф Орлов». Сейчас же Дольникова стала участницей шоу «Голос» во Франции.

«У нее была неплохая карьера, поклонники, перспективы. Все это она перечеркнула, уехав из России в Грузию после начала СВО. Теперь она во Франции, начинает с нуля: прослушивается в местном „Голосе“», — отметил Толмачев.

Парламентарий добавил, что если бы Дольникова осталась в РФ, то вполне могла бы занять место в жюри российского «Голоса». Однако, по его мнению, сейчас певице предстоит соревноваться с французскими звездами и начинающими артистами.

В первом выпуске слепых прослушиваний 14-го сезона проекта The Voice, который стартовал 1 февраля, Дольникова исполнила песню Halo Бейонсе, покорив всех наставников и развернув все кресла. В конечном итоге известная в эстраде француженка Патрисия Каас сумела убедить россиянку присоединиться именно к ее команде.