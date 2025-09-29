Депутат Свинцов предложил слушать музыку с матом только на физических носителях

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что после принятия закона о блокировке мата в интернете россияне смогут слушать песни с нецензурной лексикой только на флешках, дисках и кассетах, сообщает Газета.ru .

В августе в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий блокировку любого контента с нецензурной лексикой в интернете. Автор инициативы, член комитета по информационной политике Андрей Свинцов, пояснил, что россияне смогут слушать музыку с матом только на физических носителях — флешках, компакт-дисках и аудиокассетах.

«Нет значения — фильм с матом, блог, выпуск новостей, песня, стих или текстовый пост. Любой мат неприемлем, за это административное наказание предусмотрено нашим кодексом об административных правонарушениях. Любой контент с матом должен быть заблокирован. Если кто-то хочет слушать музыку с матом, он может приобрести (и слушать — ред.) на отдельном носителе — на флешке, компакт-диске, аудиокассете. Может, у кого-то еще сохранились плееры», — пояснил Свинцов.

Депутат подчеркнул, что исключений для контента с матом не будет, и ответственность за его распространение должна распространяться не только на улицу, но и на все интернет-платформы, включая соцсети.

Он сослался на разъяснения Роскомнадзора, согласно которым к нецензурной лексике относятся четыре общеизвестных слова. Сейчас подобный контент в Рунете не блокируется, однако законопроект Свинцова предполагает ограничение доступа к нему.