Депутат Майданов посоветовал сериал «Музыка времени» для просмотра в праздники

Депутат Госдумы и известный исполнитель Денис Майданов поделился в своем Telegram-канале рекомендацией для семейного просмотра в новогодние каникулы молодежного сериала «Музыка времени».

Сюжет сериала рассказывает удивительную историю музыкантов со всего света, которые, познакомившись онлайн и создав виртуальный рок-коллектив, решаются на личную встречу ради выступления на масштабном московском фестивале. Майданов отметил, что в период новогодних праздников этот сериал станет отличным выбором для просмотра, особенно учитывая дефицит качественных и душевных картин для молодежной аудитории.

Майданов отметил, что сериал, вышедший осенью, быстро завоевал популярность среди онлайн-аудитории, достигнув впечатляющей оценки 9.4 и собрав множество положительных комментариев к 2024 года.

В проекте приняла участие целая группа звезд отечественной рок-сцены: от легендарного Гарика Сукачева до харизматичного Александра Скляра. Зрители также увидят выступления Ольги Кормухиной, Евгения Маргулиса и самого Дениса Майданова.

Сюжет рассказывает о непростом пути начинающих артистов к славе. По словам создателей, героям предстоит не только преодолеть внешние преграды, но и справиться с личными демонами. Особенно интересна линия главной героини Василисы в исполнении певицы Майвл — ей предстоит побороть панический страх сцены, чтобы начать профессиональную карьеру.