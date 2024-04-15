Депутат Черемисов поздравил работников Центра культуры и искусств Электроугли с юбилеем

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поздравил работников Центра культуры и искусств города Электроугли с юбилеем. Он поздравил их с праздником и подарил акустическую, современную, переносную систему, сообщает пресс-служба парламентария.

На юбилее также присутствовали замглавы Богородского округа Сергей Пастухов, депутат Госдумы Александр Толмачев, депутаты Совета депутатов Богородского округа и председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.

В честь события коллектив центра устроил большой концерт. С танцевальными и вокальными номерами выступили в том числе и те, кто занимается в центре с момента его основания.

Также к юбилею организовали выставку работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Отношения народного избранника с учреждением длятся уже несколько лет и за время нашего знакомства успели выделить свыше 1 млн в рамках программы инициативного бюджетирования на улучшение центра. Отремонтировали помещение галереи, зал хореографии, коллективам «Сударушки» и «Бабье лето» выделил средства на приобретение народных костюмов и это еще не предел.

«Такие центры культуры — помощь в маленьком шаге в жизнь. С возрастом учреждения становятся местом притяжения и воспоминаний о детстве. Поэтому я буду и дальше держать связь с коллективом и по возможности помогать», — отметил парламентарий.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.