«Денежка лишней не бывает»: Собчак вступилась за Лагутенко

Собчак разместила пост с выступления Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль», которое прошло в Италии. Это вызвало раздражение читателей.

«Иноагентом его до сих пор не сделали. А то, что денежку человек зарабатывает, так и здорово. Денежка лишней не бывает. И ничего зазорного в том, чтобы в красивом месте зарабатывать своим талантом, не вижу», — выступила со своей позицией Собчак.

Лагутенко с 2022 года не приезжает в Россию и гастролирует только за рубежом.