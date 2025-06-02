День защиты детей отпраздновали в Кашире

В Кашире День защиты детей в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» отпраздновали в городском парке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На разных площадках ребята принимали участие в спортивных и творческих мастер-классах, узнавали новое о работе спасателей и полицейских, знакомились со служебными собаками, состязались в ловкости и скорости, танцевали и подпевали каширским артистам.

Юных гостей парка угощали мороженым от команды губернатора Подмосковья. В зоне очага жарили маршмеллоу (конечно, с соблюдением правил противопожарной безопасности).На сцене выступали каширские артисты. Веселыми песнями и танцами они поздравили детей и родителей с праздником.

В завершение яркого дня для гостей парка организовали веселый мини-фестиваль красок.

«В первый день лета все площадки нашего парка работали для детей. Мы старались, чтобы и взрослым, и детям было весело. Специально для наших маленьких гостей подготовили развивающие игры и познавательные мастер-классы. Пусть лето станет для ребят периодом развития и познания нового», — сказала директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.