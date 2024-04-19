День труда отпраздновали в Можайском округе

День труда в Московской области собрал в зале и на сцене Можайского культурно-досугового центра людей, составляющих трудовую доблесть Можайского городского округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Заслуженные награды получили сотрудники предприятий, организаций и учреждений округа. Среди них — специалисты «Завода стерилизованного молока „Можайский“. На протяжении многих лет — с момента основания в 1963 году до настоящего времени — его продукция любима и востребована покупателями не только из Подмосковья, но и всей России. В 2023 году рост производства составил 125% к уровню 2022 года. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизации производства и слаженной работе всего коллектива предприятия.

Флагман полиграфической промышленности Подмосковья — «Можайский полиграфический комбинат» — выпускает продукцию современного высокого качества, что делает его надежным партнером и одним из лучших предприятий в отрасли. За последние 3 года численность сотрудников увеличилась более чем на 100 человек.

Более 1500 наименований выпускает производственная компания ООО «МПП». Игрушки под товарным знаком «BudiBasa» представляются на крупнейших специализированных выставках. В ассортименте компании — 40 разноплановых коллекций, над которыми трудится в Можайске около 150 работников.

Вносят свой вклад в процветание Подмосковья и агропредприятия. Свиноводческий комплекс ЗАО «Тропарево», выращивание ржи на производство солода и концентрата квасного сусла, молочная и мясная продукция АО «Колхоз Уваровский», ЗАО «Сокольниково» и ООО «Совхоз Можайский» составляют основу продовольственной безопасности региона.

Особые слова благодарности за свой труд были адресованы работникам социально-значимых организаций и учреждений: детских садов и школ округа, домов культуры и коммунальных служб. Отметили высокий профессионализм медиков Можайской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.