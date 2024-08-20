День Сергиево-Посадского округа будет интересным для жителей и полезным для фронта

31 августа в Сергиевом Посаде планируют провести День округа. Традиционно для жителей разработана программа культурно-массовых мероприятий, передает пресс-служба администрации городского округа.

План проведения Дня округа разработан с учетом нынешних реалий — ситуации в Курской области, в зоне СВО, а также с поправкой на повышенные меры безопасности. Солидарность в этом вопросе единодушно проявили все муниципалитеты Московской области.

Праздник будет отмечаться на нескольких площадках. Главной станет Советская площадь, где пройдут показательные выступления ОМОН «Пересвет», будут работать мастер-классы, а также развернётся точка сбора гуманитарной помощи для Курской области и наших бойцов в зоне СВО. Все желающие смогут принести товары первой необходимости, средства гигиены, продукты длительного хранения.

На смотровой площадке на Блинной горе в 12:00 начнет работать концертная площадка «Семейные традиции России хранимы Сергием Святым!». Здесь выступят профессиональные и самодеятельные коллективы, будет ярмарка народных промыслов. На «Дороге к Храму» развернется театрально-интерактивная площадка «Театральный бульвар». В Пожарном переулке откроется «Художественный бульвар».

Программы разработаны также ДК им. Ю. А. Гагарина, Сергиево-Посадским историко-художественным музеем-заповедником, общественным объединением «Трикотажка FEST». Будет и спортивная локация — её организует спортшкола «Центр».

Для жителей и гостей округа в этот день пройдут викторины, экскурсии-путешествия по исторической части города и музею, игры-квесты, презентации музейных путеводителей и программ, будут работать бесплатные аттракционы и сельскохозяйственная ярмарка — она развернётся на стоянке за Центральным универмагом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.