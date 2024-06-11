День России отметят в Центральном парке Видного

В День России в Центральном парке Видного Ленинского городского округа пройдут концерт, мастер-классы, ярмарка и выставка картин, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Российская Федерация — великое государство, впечатляющее своими просторами, заслугами и достижениями! Массовое празднование национального дня, приуроченного ко Дню России, имеет огромное значение для укрепления единства ее граждан и развития сплоченности. День России для каждого из нас является особенным торжеством», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Главной площадкой празднования Дня России в Ленинском округе станет Центральный парк Видного. Гостей и жителей муниципалитета будут ждать в парке 12 июня с 11:00.

«12 июня на территории нашего Центрального парка будет организована выставка репродукций картин И. И. Левитана „Летняя пора“, концерты от местных творческих коллективов, мастер-классы по рукоделию и аквагриму, а также ярмарка „Видные мастера“. Также с 11:00 до 15:00 жители и гости муниципалитета смогут сделать фотографии на память у тематической фотозоны „Россия в моем сердце“ и получить из рук волонтеров триколоры», — приводятся в сообщении слова начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимира Каширина.

Каширин добавил, что 12 июня развлекательные мероприятия также пройдут на площади у кинотеатра «Искра», в рабочих поселках Боброво и Новодрожжино, в деревне Калиновка и в других населенных пунктах Ленинского округа. С полной афишей мероприятий, запланированных к проведению 12 июня, можно ознакомиться по ссылке.

В рамках празднования Дня России, 12 июня, на территории Ленинского округа также пройдет автопробег. Колонна из десятков автомобилей будет стартовать со стадиона «Металлург» и проследует до памятника «Т-34» в Расторгуево. К автопробегу могут присоединиться все желающие — сбор в 12:00.

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